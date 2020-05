Roberto Martinez praat in Spaanse pers ronduit over zijn toekomst: "Dat had ik nooit verwacht"

Het EK is dan wel met een jaartje achteruit geschoven, maar tot nader order loopt het contract van Roberto Martinez midden juli af. Er bestaat ondertussen geen twijfel meer over dat de bondscoach zijn overeenkomst zal verlengen. "Ik amuseer me."

In een normale wereld hadden de Rode Duivels er een stage in Qatar opzitten en was Roberto Martinez klaar om zijn troepen in de laatste rechte lijn richting Europese titel te duwen. Het circus is echter met een jaar opgeschoven.

Ook volgend jaar - en dat zal met de Spanjaard zijn - is het doel hetzelfde. "Ik amuseer me", aldus Martinez in El Bernabeu. "Al moet ik toegeven dat ik nooit had verwacht om op mijn leeftijd bondscoach te zijn."

"Ik was altijd van mening dat je bondscoach moet worden in het begin of op het einde van je carrière", gaat de coach van de Rode Duivels verder. "Wel, ik geef toe dat ik verkeerd zat. Het internationale werk maakt je beter. Er is simpelweg geen ruimte om fouten te maken."