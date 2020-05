Youri Mulder zwaait met lof: "Buiten Raman zijn het allemaal doorsnee spelers"

Benito Raman is in Duitsland helemaal opgebloeid. De aalvlugge aanvaller kende een goede periode bij Fortuna Dusseldorf en versierde zo een transfer naar Schalke 04.

Die overstap heeft hij zich nog niet beklaagd en ook Youri Mulder is tevreden met zijn komst. De analist kwam in VI International terug op de selectie van Schalke 04, en de Nederlander was enorm kritisch. Mulder merkt dat Schalke in een neerwaartse spiraal zit en laakt ook het transferbeleid.

Enkel over de Rode Duivel blikt Mulder tevreden terug. "Op zich is de selectie van Schalke 04 nietszeggend. Met Benito Raman hebben ze een goede speler gehaald, maar de rest van de selectie zijn doorsnee spelers allemaal. Vroeger had je nog een Bordon of Rafinha. Spelers met persoonlijkheid. Maar die heb je nu niet."

Raman werpte zich ondertussen ook op tot Rode Duivel en zit goed op zijn plek in Gelsenkirchen. Mulder was verder ook nog kritisch over het transferbeleid van Schalke.

"Nu vertrekt met Nubel weer een goede speler transfervrij. Dat was eerder al het geval met Goretzka en Matip. Zo laat je makkelijk 100 miljoen euro liggen."