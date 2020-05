Lierse Kempenzonen haalt slag thuis bij BAS: licentie 1B is een feit

Op het veld kon Lierse Kempenzonen op het nippertje het behoud in Eerste Amateur bewerkstelligen. De Pallieters branden van ambitie en hebben via het BAS zelfs een licentie voor 1B behaald.

Lierse Kempenzonen diende zaterdagochtend een volledig dossier in bij het BAS. In de namiddag volgde het verdict: Lierse Kempenzonen behaalt een licentie voor 1B. Het wordt uitkijken of de Pallieters komend seizoen zullen uitkomen in een profreeks. Voorlopig is het wat dat betreft koffiedik kijken, wat CEO Yorik Torreele meldt op de clubwebsite.

"Ik ben enorm fier dat we onze licentie hebben kunnen behalen. We wachten nu af en gaan de situatie in het Belgische voetbal op de voet volgen. Laat het duidelijk zijn dat Lierse klaar is om te groeien zowel in 1B als in de eerste amateurklasse."