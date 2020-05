🎥 Exact vier jaar geleden zorgde Leicester City voor een van de grootste voetbalsprookjes... met dank aan Eden Hazard

Dag op dag vier jaar geleden kroonde het Leicester City van Ranieri zich tot ieders verbazing tot Engels landskampioen. The Foxes kregen hiervoor hulp van Eden Hazard, die met een wereldgoal dichtste achtervolger erg dure punten afsnoepte.

Dichtste achtervolger Tottenham moest op 2 mei 2016 winnen op Stamford Bridge om uitzicht te behouden op de titel. Doelpunten van Kane en Son in de eerste helft leken te volstaan. Gary Cahill milderde al snel na rust, waarna het wachten was op... Eden Hazard. Zeven minuten voor tijd begon hij aan een solo, gevolgd door een sublieme afwerking. Een legendarisch doelpunt van onze landgenoot.

Door dit gelijkspel barstte in en rond Leicester een ongezien feest los. Ranieri en co hebben voor een van de grootste stunts in het moderne voetbal gezorgd.

Cesc Fabregas

Voormalig Chelsea-speler Cesc Fabregas kon het zaterdag niet laten om Tottenham te dissen. "Today 4 years ago we won the Premier League... for Leicester City"