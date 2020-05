Geschenkidee voor moederdag nodig? Cristiano Ronaldo doet een peperdure Mercedes cadeau

Cristiano Ronaldo en zijn familie kwamen met de schrik vrij toen zijn moeder, Dolores Aveiro, een beroerte kreegt. De 65-jarige Portugese is er inmiddels weer bovenop en werd aangenaam verrast op moederdag.

In België is het nog een weekje wachten (10 mei) voor alle moeders van het land in de bloemetjes worden gezet, maar in Portugal wordt moederdag op 3 mei gevierd. Wie nog geen cadeau in gedachten heeft kan alvast inspiratie opdoen bij Cristiano Ronaldo.

Hoewel, niet iedereen beschikt over hetzelfde budget als de Portugese wereldster. Op haar instagramprofiel stond Dolores Aveira naast haar geschenk- een peperdure Mercedes met rode strik- met een boeketje bloemen in de hand.