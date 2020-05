UEFA is er zeker van dat City geen kant op kan: 'Deze 6 (!) absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar De Bruyne'

Er hangt Manchester City nog steeds een Europese schorsing boven het hoofd. Met andere woorden: een pak spelers zijn plots een interessante piste geworden. Eén van hen is Kevin De Bruyne. En de belangstelling is niet min.

“Manchester City is er zeker van dat de straf in beroep zal worden opgeheven”, liet Kevin De Bruyne eerder al verstaan. “Een jaar zonder Europees voetbal zou nog mogelijk zijn, maar twee seizoenen…”

Bij de UEFA denkt men er echter anders over. In de wandelgangen bij de Europese voetbalbond is men er zeker van dat the Citizens geen kant op kunnen. En dat hebben een pak andere clubs begrepen.

In de rij

Sport weet dat FC Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Juventus, Liverpool FC en Manchester United al hebben gepolst bij de zaakwaarnemer van De Bruyne. Al dichten we die Engelse clubs amper een kans toe.