'Barça houdt grote kuis en zet absolute wereldsterren in de uitverkoop'

FC Barcelona wil grote schoonmaak houden. De voorbije maanden liep het stroef in Camp Nou. Het is de bedoeling dat de selectie er volgend seizoen helemaal anders zal uitzien.

The Daily Star weet dat FC Barcelona aan het leuren is met enkele spelers. Vooral de clubs uit de Premier League - ook in Catalonië weet men waar het geld zit - krijgen telefoontjes van verschillende zaakwaarnemers.

Het zijn niet de minste spelers die in de uitverkoop staan. Met Antoine Griezmann, Luis Suarez en Ousmane Dembélé mogen drie absolute toppers vertrekken. Verder wil Barça afscheid nemen van Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Nelson Semedo en Sergi Roberto.