Origi komt terug op moment waarop hij zich één voelde met fans en is blij dat Martinez blijft: "Coach met heel wat klasse"

Terwijl de competities nog stilliggen, is het voor onze Duivels al eens de gelegenheid om stil te staan bij wat ze al allemaal bereikt hebben. Bij Divock Origi komt dan uiteraard het winnen van de Champions League naar boven en zijn aandeel in die triomf.

In een gesprek met VTM Nieuws keert hij nog even terug naar die dag. Origi maakte de 2-0 in de finale tegen Tottenham en stelde zo de beker met de grote oren veilig. De beleving bij dat doelpunt was zeer intens. "Het was een heel kalm moment. Ik kon me connecten met de supporters. Ik zag hun gelaatsuitdrukkingen.... Het is een gevoel dat moeilijk uit te leggen valt."

Het is in elk geval een enorm contrast met het leven in coronatijden. Bij Liverpool zijn ze ook nog niet aan het trainen. "We zijn nog niet op de club bezig. We trainen zelfs nog niet in kleine groepjes." Vooralsnog is Origi vooral invaller bij The Reds. "Klopp heeft me de ruimte gegeven om mij te ontwikkelen. Ik luister altijd naar m’n instinct en werk verder."

Vertrek niet aan de orde

Een vertrek is dus niet aan de orde. "We hebben met Liverpool gesproken en we hebben nog een mooi parcours voor ons. Ik wil hier gewoon beter worden." Origi vernam intussen ook dat Roberto Martinez bondscoach gaat blijven. "Onze coach heeft laten zien hoeveel kwaliteiten hij heeft. Hij is een coach met heel wat klasse en heeft op ons allemaal op een hoger level gebracht. Het is een belangrijke zaak voor het Belgisch voetbal."