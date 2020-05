Jarige Jan Mulder (75) is "bang voor de hele sport, publiek hoort erbij!"

Jan Mulder is maandag 75 jaar geworden. Ter ere van zijn verjaardag kreeg hij een taart van zijn vrouw cadeau, maar ook een Skype-gesprek met Marc Degryse. In dat gesprek breekt mulder een lans voor een voetbalwedstrijd mét publiek.

Mulder ziet het ook volgend seizoen nog somber in. "Ik zie volgend jaar nog geen publiek, het zal wachten worden op een vaccin. Ik ben bang voor heel de sport. De eerste keer dat ik ging voetballen, was de mooiste dag van mijn leven. Het veld oplopen met mijn moeder en het publiek langs de kant. Later bij Anderlecht werd ik gewend aan een vol stadion, maar volle stadions... dat kan niet meer", zegt Mulder bij HLN.

Zonder publiek spelen is voor Mulder geen goed idee. "Publiek hoort erbij. Dat geluid en het stadion inspireert ook de spelers. Eden Hazard heeft bewondering nodig van de fans achter de goal. Stel je voor, Bernabéu en Camp Nou als een laboratorium waar ze pipetjes vullen..."