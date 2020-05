De Bruyne goes Down Under? Makelaar ziet in afgelegen Australische stad dé plaats om 92 resterende Premier League-duels af te werken

De Premier League is een van de competities die nog graag het huidige seizoen tot een einde wil brengen. Makkelijk is dat niet in een voetbalgekke natie als Engeland, dus misschien moet men de oplossing elders zoeken.

Dat is exact wat Gary Williams, een Engelse makelaar, deed. Williams woont in Australië en wil de Premier League tijdelijk naar het 'Land Down Under' sturen. Naar het afgelegen Perth. Daar zijn enkele stadions voorhanden en daar is het coronavirus niet zo verspreid als in Engeland.

"Mijn contacten binnen de Premier League zien het idee wel zitten en de autoriteiten zijn enthousiast", legde Williams uit bij The Sun. Maar is het haalbaar? In de Premier League moeten er nog 92 matchen gespeeld worden en er zouden maar een viertal stadions beschikbaar zijn. Daarnaast is men voorzichtig in Australië om in een licht getroffen regio plots heel veel nieuwe mensen binnen te laten.