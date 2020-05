Zware kritiek breekt los in Spanje op protocol voor voetballers die positief testen

Er zou stilaan weer getraind mogen worden op de oefenvelden van de Spaanse voetbalploegen. Een mogelijke eerste stap richting het hervatten van La Liga. Het heeft wel wat voeten in de aarde, want er komt meteen veel kritiek op het plan.

Het opzet is om een resem testen te voorzien om zo veilige omstandigheden te garanderen. Zolang er niemand het coronavirus oploopt, is er natuurlijk geen vuiltje aan de lucht. Bij één negatieve test gaan de poppen aan het dansen. Dan moet ook de ploegmaats en alle leden van de technische staf dagelijks getest worden.

De persoon die positief test mag dan niet meer betrokken zijn bij trainingen en wordt geïsoleerd op de club. Met dat laatste heeft de vereniging voor Spaanse profvoetballers echter een groot probleem. Die is van mening dat positief geteste spelers niet op de club in quarantaine moeten, maar wel thuis of in het ziekenhuis.

Inbreuk op rechten en vrijheden

Indien dit niet kan, meent de vereniging dat er sprake is van inbreuk op de rechten en de vrijheden van de mens. In ieder geval kan een positief geteste speler pas het trainen hervatten na zijn eerstvolgende negatieve test.