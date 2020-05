Twee weggegooide maanden voor OHL en/of Beerschot na promotiefinale: "We werken met een 1A en een 1B scenario"

Vlak voor 14 maart, de dag waarop we de promovendus naar 1A bekend zou zijn, legde covid-19 het land plat. De twee promotiekandidaten, Beerschot en Oud-Heverlee Leuven, tasten sindsdien in het duister.

Onder normale omstandigheden hadden Beerschot, dat de heenmatch van de finale met 1-0 won, en OHL op 14 maart geweten of ze zich moesten opmaken voor eerste klasse A. Die duidelijkheid hebben ze nu niet, al zijn beide clubs nog in de running voor promotie uit 1B.

"Voorlopig moeten we werken met twee scenario’s. Eentje voor 1A, en een ander voor 1B. Makkelijk is dat niet. Je weet ook dat je de helft van je werk mag weggooien", reageerde de CEO van OHL, Peter Willems, bij Het Laatste Nieuws.

Het is moeilijk om nu al concrete gesprekken te voeren.

Tegen dat er meer duidelijkheid is zullen er minstens twee maanden achter de rug zijn. "Transfers, contractbesprekingen of gesprekken met sponsors zijn moeilijk zolang er geen duidelijkheid is. Spelers weten graag waar ze aan toe zijn vooraleer er een handtekening wordt gezet. Hetzelfde geldt voor sponsors. De sponsorbedragen variëren afhankelijk van de reeks waarin je speelt. Het is moeilijk om nu al concrete gesprekken te voeren", besloot hij.