Mannaert geeft zijn visie op transfermarkt in The NY Times: "Als de keten breekt, zal dat voor een domino-effect zorgen"

Een hele eer voor Vincent Mannaert. Niemand minder dan de New York Times belde de manager van Club Brugge op om zijn mening te geven over de impact van de coronacrisis op de komende transfermarkt. Voor jonge, talentvolle spelers zal het wel meevallen, geeft hij aan.

Het zijn dus de iets oudere die zich zorgen moeten maken. De grote competities zoals de Premier League zullen minder transfers doen, maar wel op zoek gaan naar spelers met een groeimarge, denkt hij. Iets wat Club Brugge, Genk en Gent in België wel in huis hebben, zegt hij.

“We zijn allemaal lid van de keten”, aldus Mannaert. “We krijgen geld binnen van de grote competities, en nog kleinere clubs ontvangen dan weer geld van ons voor transfers.”

“Als het geld stopt met rollen, als de keten breekt, zal dat voor een domino-effect zorgen. Als Engelse teams niet langer shoppen in België, dan zullen ook andere landen dat voelen. Kijk, mensen zeggen vaak dat de enorme transferbedragen immoreel zijn, maar het is een belangrijke bron van inkomsten voor middelgrote en kleinere clubs. Alleen op deze manier kunnen zij geld verdienen om dat dan weer te investeren in jeugdacademies en spelers."