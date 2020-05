'Mbappé heeft persoonlijk akkoord met Real Madrid... en daar wordt ook Monaco rijk van'

De kans is heel groot dat Kylian Mbappé volgend seizoen het shirt van Real Madrid zal dragen. Enkel PSG moet nog over de streep getrokken worden. AS Monaco hoopt alvast mee.

Kylian Mbappé heeft al sinds vorige zomer een persoonlijk akkoord met Real Madrid. De Koninklijke maakte er gewoontegetrouw - zo drukte de Spaanse grootmacht ook bij Eden Hazard en Thibaut Courtois de prijs - een meerjaren plan van.

Ondertussen hoopt ook AS Monaco dat de transfer in orde komt. PSG nam Mbappé in 2017 over van de Monegasken voor 145 miljoen euro. In die overeenkomst staat beschreven dat Monaco nog eens 35 miljoen euro vangt als Mbappé voor 2022 doorverkocht wordt.

Nu of nooit

De huidige coronacrisis zorgt ook in de Ligue 1 voor een financieel bloedbad. Monaco beseft dat een verkoop van Mbappé aan Real Madrid voor extra fondsen kan zorgen. En de tijd tikt. Het is nu of nooit.