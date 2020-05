Meunier weet al waar hij volgend seizoen wil spelen: "Ik heb PSG daarvan al op de hoogte gebracht"

Thomas Meunier heeft een aflopend contract en kan rekenen op interesse van verschillende topclubs. Meunier zelf heeft een duidelijke voorkeur.

"Als het van mij afhangt, dan speel ik ook volgend seizoen nog voor PSG. We zijn momenteel in gesprek en ik heb PSG ook van mijn wens op de hoogte gebracht", liet Meunier weten aan Foot Mercato.

De interesse van onder andere Tottenham en Dortmund doet de verdediger dus weinig. "Ik sta hier elke dag op het veld met spelers die strijden om de Gouden Ball", refereert Meunier naar Neymar en Kylian Mbappe.

"Daarnaast kijk echt op naar spelers als Cavani, Thiago Silva, Draxler,... Het is een eer om met hen te mogen samenwerken. Als je mij ooit had gezegd dat ik op een dag met dat soort spelers zou samen spelen, dan had ik je niet geloofd."