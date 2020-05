Het verhaal van Thomas Meunier bij PSG loopt op zijn einde

Als PSG en Thomas Meunier niet tot een akkoord komen over een nieuw contract dan komt er op 30 juni een einde aan zijn vierjarig avontuur bij de Franse topclub.

Op 30 juni 2020 loopt het contract van Thomas Meunier bij Paris Saint-Germain af. En tot een verlenging zal het wellicht niet komen. Volgens de Franse krant le Parisien vertrekt de 28-jarige flankspeler als hij transfervrij is.

Het is dus goed mogelijk dat PSG in een eventuele verderzetting van de Champions League in augustus het zonder de Rode Duivel moet doen. Spelers zouden wel voor een 'mini contractverlenging kunnen kiezen, maar volgens de krant ziet het er niet naar uit dat Meunier dat ook zal doen.

Zelf heeft de Rode Duivel al aangegeven dat hij graag bij de club zou blijven en dat hij de club daarvan op de hoogte heeft gebracht. Maar dan is het aan de hoofdstedelingen om hem een nieuw contract, op langere termijn weliswaar, voor te schotelen. Ondertussen trekken buitenlandse topclubs, zoals Tottenham, aan zijn mouw.