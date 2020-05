WK-topschutter aller tijden keert terug naar Bayern München

Niemand scoorde meer goals dan hem op een WK, maar liefst zestien stuks schoot Miroslav Klose tegen de netten. De Duitse spits keert nu terug naar zijn oude club, Bayern München.

De legendarische Duitse spits zal vanaf volgend seizoen terug te bewonderen zijn bij Bayern München, al doet hij dat deze keer wel vanaf de bank. Klose voegt zich bij de technische staff van Hansi Flick.

Klose zal voortaan de rol als assistent-manager op zich nemen. Zijn functie als coach bij de U17 van Bayern München laat hij dus achter zich.

Flick was alvast enorm verheugd dat hij Klose vanaf volgend seizoen aan zijn zijde zal staan "Met zijn ervaring op het hoogste internationale niveau is Miro de perfecte aanvulling op ons team", aldus Flick. "We kennen en waarderen elkaar al heel lang en hebben samen met het nationale team grote successen kunnen vieren".