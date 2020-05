Bal snel weer aan het rollen in de Bundesliga, te snel? "Nog geen duels gehad op training" & "Geen flauw idee wie de tegenstander is"

De Duitse Bundesliga zal de eerste grote competitie zijn waar er weer gevoetbald wordt. Zelfs bondskanselier Angela Merkel heeft het licht op groen gezet. Sebastiaan Bornauw, Belg in de Bundesliga, kijkt ernaar uit om terug aan het echte werk te beginnen.

En dat echte werk zou er heel snel kunnen komen. Bondskanselier Angela Merkel heeft het licht op groen gezet om na 15 mei de draad van de competitie weer op te pikken. "Ik denk dat we allemaal supergelukkig zijn dat we weer kunnen doen wat we het liefste doen. Dit is heel goed nieuws", was Sebastiaan Bornauw verheugd bij Sporza.

De honger is groot

Op zaterdag 16 mei, binnen en dikke week, kan er dus weer gevoetbald worden. Maar is dat niet té vroeg? "16 mei is al redelijk snel, want we hebben nog geen duels gehad op training. Mocht de competitie morgen hervatten, dan komt het niet goed. Maar nog een week of anderhalve week, dat is haalbaar. Misschien stellen ze het nog uit om ons wat meer tijd te geven."

En als de competitie weer van start gaat op zaterdag 16 of zondag 17 mei, tegen wie neemt het FC Köln van Bornauw het dan op? "Ik heb er geen flauw idee van. Dat maakt mij echt niet uit. Als ik maar op het veld kan staan. De honger is er. Ik kan er niet op wachten."