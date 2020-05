Contractverlenging in de Bundesliga: RB Leipzig bindt Duits international langer aan zich vast

Bij RB Leipzig loopt heel wat talent rond. De kans is groot dat Timo Werner deze zomer zal vertrekken, maar een andere sterkhouder hebben ze langer aan de club kunnen binden. Lukas Klostermann heeft namelijk bijgetekend tot 2024.

Lukas Klostermann is een Duits international en kan zowel op de back als centraal in de verdediging uit de voeten. Hij is al enkele jaren een sterkhouder bij RB Leipzig in de defensie en de Duitse club is dan ook tevreden dat ze het contract hebben kunnen verlengen. Klostermann kon namelijk ook naar Bayern München.

Wie misschien wel naar Bayern München gaat, is Timo Werner. De aanvaller van RB Leipzig lijkt deze zomer te vertrekken, maar hij zou zelf graag naar de Premier League trekken. In Engeland wordt Liverpool genoemd als voornaamste kandidaat om de Duitser binnen te halen.