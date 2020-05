Mogi Bayat mengt zich in de debatten en loodst ex-verdediger van Club Brugge naar Nantes

Bij Club Brugge kon Jean-Charles Castelleto zijn stempel nooit echt drukken, maar intussen heeft de Frans-Kameroense verdediger zich opgewerkt naar de Ligue 1. Nu staat hij voor een transfer richting Nantes.

Het contract van Jean-Charles Castelletto bij Stade Brestois is bijna ten einde en de Franse verdediger is niet van plan om dat te verlengen. Volgens L'Équipe gaat hij binnenkort in zee met FC Nantes.

De 25-jarige verdediger ging niet in op de contractvoorstellen van zijn huidige club. Ook het laatste voorstel, een verlenging van drie jaar en nieuwe salarisvoorwaarden, was niet overtuigend genoeg. Mogi Bayat nam het dossier in handen en nu ligt er voor Castelletto een gelijkaardig contract met iets betere voorwaarden klaar bij Nantes.

Castelletto lag tussen 2015 en 2017 onder contract bij Club Brugge, maar kon er nooit echt een basisplaats afdwingen. Na uitleenbeurten aan Moeskroen en Red Star pikte Brest hem weg uit België. Na twee jaar promoveerde de club naar de Ligue 1, waar de club zich dit seizoen wist te handhaven.