Een grote transfer voor Thomas Foket deze zomer? Hij geeft zelf zijn mening!

Na een uitstekend seizoen bij Reims wordt Thomas Foket het hof gemaakt door enkele clubs, maar hij laat de populariteit "niet naar zijn hoofd stijgen".

Bijna twee jaar geleden trok Foket de deur achter zich dicht bij AA Gent. In de Ligue 1 heeft hij een uitstekend seizoen achter de rug. Hij heeft slechts 1 wedstrijd gemist van de hele campagne. Zijn goede prestaties zijn enkele andere clubs dan ook niet ontgaan.

"Hoofd staat nog naar voetballen bij Reims"

Verschillende ploegen zouden de situatie van Foket op de voet volgen, maar de ex-Buffalo blijft er erg rustig onder. Zeker omdat Reims in principe geplaatst is voor de Europa League volgend seizoen. "Mijn hoofd staat nog naar voetballen bij Reims en ik heb mezelf niet voorgenomen dat ik zou vertrekken", beweert hij bij La Dernière Heure.

Maar de rechtsachter is zich wel bewust van de interesse. "Ik weet ervan en dat geeft me een boost. Maar het stijgt me niet naar mijn hoofd", besluit Foket die in 2 seizoenen al 67 wedstrijden heeft gespeeld bij Stade de Reims.