Snoeiharde kritiek op Pep Guardiola: "Hij had gewoon geluk bij Barcelona"

Barcelona-legende Hristo Stoichkov vindt dat Pep Guardiola gewoon geluk had toen hij trainer was van de Catalaanse grootmacht. "Hij was aanwezig op het juiste moment, op de juiste plaats."

Pep Guardiola won als coach van FC Barcelona twee keer de Champions League en drie keer de Spaanse competitie.

De huidige trainer van Manchester City heeft volgens Stoichkov echter een team geërfd van Frank Rijkaard dat ook zonder Guardiola successen zou boeken. "Barcelona was al een fantastisch team", is het commentaar van Stoichkov. Die kritiek krijgt Guardiola ook bij Bayern München en Manchester City. "Hij is gewoonweg aanwzig op het juiste moment op de juiste plaats.

"Messi had al gedebuteerd. Er zouden sowieso spectaculaire dingen plaatsvinden met die jongen, met of zonder Guardiola. Henry, Deco, Ronaldinho, Puyol... waren er allemaal al. Enkel Iniesta en Deco kwamen extra", is Stoichkov niet mals voor zijn ex-ploegmaat.

Stoichkov won met Barcelona 5x La Liga en 1x de Europacup I. De Bulgaar maakte samen met Guardiola deel uit van de Barcelona-selectie die in 1992 haar eerste Europees succes boekte met latere Ballon d'or-winnaar Johan Cruijff.

Wel lof voor Mourinho

Voor toenmalig assistent José Mourinho had Stoichkov wel lovende woorden: "Hij was een slimme jongen en keek naar alles, van trainingen tot opwarmingen. Hij had altijd pen en papier bij de hand om dingen op te schrijven. "