Trossard blikt terug op titeltriomf: "Ik heb toen heel stevig gefeest"

Leandro Trossard is ondertussen terug in Brighton, waar hij zich stilaan begint voor te bereiden op de heropstart van de competitie. In een interview met VTM Nieuws blikt de aanvaller terug op de titel met Genk en zijn toekomst als Rode Duivel.

Op de voorlaatste speeldag verzekerde Racing Genk zich van de titel en Leandro Trossard kan zich nog herinneren dat ze dat toen stevig gevierd hebben. "Ik ben die nacht heel stevig weggeweest, ja. Maar het was ook een fantastisch moment. We hadden het seizoen geweldig afgesloten en dat zijn misschien momenten die je maar een keer in uw leven meemaakt." Daarna volgde een transfer naar Brighton & Hove Albion en ondertussen is Trossard ook daar al uitgegroeid tot basispion. "Ik werd hier al vij snel aanvaard als ploeggenoot, dat versoepelt de aanpassing. Ik ben tot dusver wel gelukkig hier." Trossard schopte het ondertussen ook al tot in de selectie van de Rode Duivels, maar spelen deed hij nog niet. "Ik vind het jammer dat ik mijn debuut nog niet heb kunnen maken. Ik ging mijn kans krijgen, maar toen viel ik geblesseerd uit." Het EK. is ondertussen uitgesteld, maar Trossard gelooft ook volgend seizoen in zijn kansen op een selectie. "Ik kan een wedstrijd met een flits beslissen en ik weet dat Martinez dat graag heeft. Ik hoop gewoon dat ik er de volgende keer weer bij ben, dan kan ik me toch weer tonen."