Reguilón heeft uitschakeling in de Champions League door Ajax duidelijk nog niet verwerkt: "Klootzak!"

Linksachter Reguilòn heeft zich van zijn minst fraaie kant laten zien. De verdediger die vorig jaar bij Real Madrid in de basis stond, kon zijn woede niet onderdrukken toen hij op het populaire spelletje FIFA een speler van Ajax tegenkwam.

Ondertussen is Reguilòn door Real Madrid uitgeleend aan Sevilla, maar vorig seizoen stond de linksback in de basis bij de Koninklijke. Ook toen Ajax hen belachelijk maakte in Bernabeu door er met 1-4 te winnen en zo Real Madrid uit te schakelen in de achtste finales van de Champions League.

Omdat hij nu thuis zit, streamt Reguilòn zoals velen het computerspel FIFA. Wanneer hij een packje opent, komt Dusan Tadic tevoorschijn. Notabene één van de uitblinkers van die bewust 1-4 vorig seizoen. "Hijo de puta!", zei Reguilòn meteen. Ofwel, "Klootzak". "Je gooide mij uit de Champions League", herinnerde hij zich heel goed.