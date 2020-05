Kompany vindt deze verdediger beste in de geschiedenis van de Premier League: "Vreemde keuze, maar hij maakt zo'n groot verschil"

Vincent Kompany wordt door velen als één van de beste verdedigers in de geschiedenis van de Premier League beschouwd. Wanneer ze hem vragen wie hij denkt dat die eer te beurt valt, antwoordt hij met Liverpool-verdediger Virgil Van Dijk.

"Het is misschien een vreemde keuze aangezien hij nog niet zo lang in de Premier League speelt zoals bijvoorbeeld Terry en Ferdinand gedaan hebben, maar voor mij is Virgil Van Dijk de beste verdediger in de geschiedenis van de Premier League", bekent Kompany bij Sporf.

"De signalen die hij nu uitzendt, maken het duidelijk dat hij nog verder zou staan als hij sneller bij een topclub getekend had", vindt de ex-speler van Manchester City.

"Van Dijk maakt een enorm verschil voor zijn team. Als verdediger gaat het ook om communicatie met je team en hoe je je team sterker maakt als collectief. Het Liverpool voor de komst van Van Dijk is een compleet andere ploeg als het Liverpool van nu", klinkt het lovend.