Dit is waarom Manchester City de stap naar Lommel zette...

Het nieuws werd gisteren bevestigd: de Manchester City Group neemt Lommel SK over. Intussen zijn ook de redenen voor die overname bekend.

Eerst en vooral de soepele regelgeving in België. Het minimumloon voor niet-EU-spelers ligt hier op 80.000 euro, terwijl dat in Nederland al vijf keer zoveel is. City wil jonge talenten bij Lommel stallen om daarna met winst door te verkopen, weet HBvL.

Daarnaast is Lommel goed gelegen: op een halfuur van de luchthaven van Eindhoven, dat een goeie verbinding heeft met Manchester. City kan relatief goedkoop investeren in Lommel, want de groep wou ook geen risico's nemen door de huidige crisis.