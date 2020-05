Ex-Anderlecht-middenvelder mag niet mee promoveren en is vrije speler: "Met gebroken hart dat ik dit moet aankondigen"

Racing Lens, dat volgend seizoen promoveert naar de Ligue 1, neemt afscheid van onze landgenoot Guillaume Gillet. De 22-voudige Rode Duivel maakte het nieuws zelf bekend op Instagram.

De 36-jarige Gillet speelde eerder voor AA Gent, Anderlecht, Bastia, Nantes en Olympiakos, alvorens in de zomer van 2018 neer te strijken bij Lens. Daar speelde hij het voorbije seizoen nog een belangrijke rol op weg naar de promotie. Die kwam er uiteindelijk sneller dan verwacht door de stopzetting van de Ligue 2.

“Het is met een gebroken hart dat ik moet aankondigen dat de club niet met mij wil doorgaan”, postte Gillet. “Het enige dat mij troost geeft, is het feit dat we erin geslaagd zijn Lens terug te brengen waar het hoort. Ik verlaat de club met mijn hoofd omhoog."

"De wrange nasmaak van de beslissing zal mij nooit de steun en vriendelijkheid van de mensen van Lens doen vergeten. Bedankt ook aan al mijn ploegmaats van de voorbije twee jaar, die me vertrouwen hebben gegeven en zowel op sportief als menselijk vlak mooie zaken hebben gebracht.”