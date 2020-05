Virton reageert furieus en gaat "10 tot 15 miljoen euro schadevergoeding eisen van de KBVB"

Virton heeft zijn licentie niet gekregen van het BAS en gaat daar absoluut niet mee akkoord. Ze gaan verdere stappen ondernemen omdat ze zich onrecht aangedaan voelen. Meer nog: ze vragen een enorme som schadevergoeding als dit niet rechtgezet wordt.

In een communiqué heeft Virton zijn versie van de feiten gegeven. Daarin leggen ze uit waarom hun dossier niet volledig was. "Er was een schuld van... 13.000 euro bij Lokeren. Een schuld die betwist werd en die door de curator van Lokeren zelfs niet werd opgeëist", klinkt het.

"Wat betreft de continuïteit. Het bleek niet voldoende dat meneer Flavio Becca daar garant voor stond. Er moest een bankgarantie zijn... In tijden van corona is dat hetzelfde als een blanco cheque uitschrijven... We weten niet hoe het gaat lopen met sponsorcontracten enzovoort..."

"Anders gezegd: omwille van illegale motieven permitteert de KBVB, blindelings gesteund door het BAS, zich om een gezond bedrijf op de rand van het faillissement te zetten. Virton en de Group Becca is dan ook niet van plan het hier bij te laten!"

Daarop krijgen we de stappen die ze gaan ondernemen: