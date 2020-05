Serie A plant mogelijke herstart: kan Mertens toch nog het record van Hamsik breken?

De clubs uit de Serie A willen op 13 juni hervatten. Dat hebben ze woensdag besloten tijdens een videoconferentie. Er moet wel nog overlegd worden met de Italiaanse regering over de praktische kant van de heopstart.

De italiaanse clubs kregen van de overheid te horen dat ze vanaf maandag opnieuw in groepsverband mogen trainen. Er is ook al een medisch protocol opgesteld voor mocht er iemand van de ploeg besmet raken, de hele selectie moet dan in quarantaine.

Competitieorganisator Lega Serie A meldt dat het seizoen vanaf 13 juni moet worden uitgespeeld. Daarom hebben de clubs ook opgeroepen om de laatste schijf van het tv-geld te betalen. Eerder kwam het nieuws naar buiten dat Sky Italia het laatste deel van het tv-geld niet wou betalen als de competitie niet zou herstarten.

Op 9 maart werd de Serie A stilgelegd na 26 wedstrijden. Juventus staat eerste, maar Lazio Roma volgt op één schamel puntje van 'de Oude Dame'.

Italië is in Europa het zwaarst getroffen land door het coronavirus met meer dan 31.000 doden. Maar ze willen de draad van het dagelijks leven stillaan terug oppakken.

Goed nieuws voor Mertens

Los van alle gezondheidsproblemen en morele vragen die rijzen bij de heropstart van de competitie, is dit goed nieuws voor Dries Mertens. De speler van Napoli heeft nog één doelpunt nodig om het doelpuntenrecord van Marek Hamsik te verbreken. In de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona maakte Mertens zijn 121e doelpunt in het shirt van Napoli, maar hij viel geblesseerd uit. Bij een heropstart heeft hij nog 12 wedstrijden om 1 doelpunt te maken.