Doelvrouw van Anderlecht en Red Flames wordt... contactonderzoekster: "Dit is een ander paar mouwen"

Justien Odeurs is doelvrouw bij Anderlecht en de Rode Duivels en sinds vorige week ook... corona contactonderzoeker... Een aparte manier om je bezig te houden.

Odeurs loopt de muren op nu er niet gevoetbald kan worden en solliciteerde dan maar als contactonderzoeker. “We kregen eerst anderhalve dag opleiding”, vertelt ze in HLN. “Via dialoogjes probeerden we in te schatten hoe mensen zouden reageren op het nieuws dat ze in contact waren geweest met iemand met covid-19."

"De een is positief, de ander meteen achterdochtig omdat we zoveel vragen stellen. Ons 02-nummer moet ingeburgerd geraken. Mijn eerste twee telefoontjes waren spannend. Je weet nooit wie je aan de lijn krijgt. Ondertussen ben ik vertrokken. Het helpt dat ik het goed kan uitleggen."

Justien moet haar emoties daarbij onder controle houden. “Voetbal is ook emotie, maar dit is een ander paar mouwen. Verliezen in het voetbal is wel wat anders dan iémand verliezen. Ik vind dit een heel gevoelige job. Een heel aparte ook. Maar wel waardevol. We willen die ziekte echt doen uitsterven."