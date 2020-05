Bayern niet te spreken van uitspraken Werner: "Nog nooit gezien"

Timo Werner zal niet direct het shirt van Bayern München aantrekken. De aanvaller gaf zelf aan dat zijn voorkeur ergens anders ligt en dat kan op weinig sympathie rekenen van Bayern-CEO Karl-Heinze Rummenigge.

Werner werd gevraagd naar de interesse van Bayern München. "Als ik eerlijk moet zijn teken ik liever in het buitenland dan bij Bayern", liet Werner optekenen.

Een reactie die op weinig begrip kan rekenen bij Bayern München. "Ik verschiet nergens meer van, maar zo'n reactie heb ik werkelijk nog nooit gezien. Een speler die zo reageert op een transfergerucht", aldus Karl-Heinze Rummenigge aan BILD.

Beide partijen zijn het er dus over eens dat een samenwerking niet aan de orde is. "Ik vind Bayern een hele grote club. En met Hansi Flick hebben ze ook een goede trainer aan het roer staan. Maar als ik moet kiezen, dan zou ik liever voor een buitenlandse club tekenen", dat zei Werner over de vermeende interesse van Bayern.

Werner hoeft echter niet te vrezen. De Duitse spits kan rekenen op de interesse van Liverpool, Real Madrid en Chelsea.