Louis van Gaal vertelt wat hij zou veranderen aan Eden Hazard en Kevin De Bruyne

Louis van Gaal (68) is met pensioen, maar hij leeft natuurlijk nog altijd met het voetbal. Over enkele Rode Duivels heeft hij zo zijn mening...

“Ik ben een fan van De Bruyne. Die vind ik ongelooflijk mooi om naar te kijken. Hazard is een creatieveling waar ik ook van houd. Maar het geeft te denken dat hij bij Real een aanpassingsperiode nodig had. Had ik niet verwacht. Als je hen vergelijkt, dan vind ik De Bruyne meer een teamspeler", zei hij aan Het Nieuwsblad.

Bij Kevin De Bruyne heeft hij één aandachtspuntje en ook voor Eden zou hij raad hebben. “Hazard misschien in zijn keuzes wanneer hij een dribbel moet aangaan of niet. Al moet je je daar als trainer ver vandaan houden. Op De Bruyne heb ik heel weinig aan te merken. Niets eigenlijk. Of misschien een nuance in zijn gedrag. Als hij gewisseld wordt, is hij soms niet tevreden. Dat kan niet. Een trainer doet dat niet voor niets.”