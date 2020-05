29 jaar ervaring als assistent, maar nu bang afwachten wat er gaat gebeuren: "Belgische trainers krijgen het steeds moeilijker"

Sinds zijn ontslag bij Cercle Brugge zit Rudi Cossey te wachten op een nieuw voorstel. U kan zich voorstellen dat het door de huidige situatie niet makkelijk is om nieuw werk te vinden. Zeker voor Belgische trainers wordt het moeilijker en moeilijker.

24 jaar als assistent-trainer en overal veel lof gekregen voor zijn werk, maar intussen is het ook voor Cossey afwachten. "Het wordt wachten tot er duidelijk is", beseft hij ook. "Maar wat er daarna gaat gebeuren, is koffiedik kijken. Volgens mij gaat het voetballandschap voorgoed veranderen."

Ondanks bij topclubs als Club Brugge, Genk en Gent gewerkt te hebben, staat de telefoon dus niet rondgloeiend ten huize Cossey. "Het wordt steeds moeilijker voor Belgische trainers. De buitenlandse overnemers - en dat zijn er toch al wel wat - brengen hun eigen mensen mee en die brengen op hun beurt hun eigen staf mee. Kijk maar hoe moeilijk een toptrainer als Felice Mazzu het heeft."

Zijn laatste ervaring bij Cercle Brugge was niet al te best. "Ik wacht op een mooi project, zoals vorig jaar hoeft het ook niet voor mij. Maar in een interessant project wil ik altijd instappen. We zullen zien wat er daar vrijdag allemaal beslist wordt hé."