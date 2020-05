Westerlo blijft bij standpunt over Moeskroen: "Misschien kunnen we met enkele ploegen krachten bundelen"

Westerlo is niet van plan om de zaak rond Moeskroen blauwblauw te laten. Ze willen tot het gaatje gaan om te bewijzen dat zij - en andere clubs - zwaar verlies hebben geleden door Moeskroen jaar op jaar een licentie te geven. Algemeen directeur Wim Van Hove geeft meer toelichting.

“Het is alleen jammer dat wij links en rechts nu afgeschilderd worden als slechte verliezers”, aldus Van Hove in GvA. “Voor ons staat deze strijd los van het feit of we daardoor eventueel nog een kans maken om in 1A uit te komen of niet. Waar we volgend jaar ook spelen, wij zullen deze strijd voortzetten. Moeskroen heeft de voorbije jaren al veel slachtoffers gemaakt. Voor het imago van het Belgisch voetbal was het goed geweest dat er nu een oplossing was. Op dit moment moeten we ons ernstige zorgen maken."

Westerlo weet dat het een tijdje kan duren, want ze verwachten dat er nog meer feiten aan het dossier zullen toegevoegd worden. "Zo zijn er van de strafklacht van KV Mechelen tegen Moeskroen nog geen stukken naar boven gekomen. Na de motivering van het BAS zullen we bekijken welke stappen er nog mogelijk zijn. Misschien kunnen we op termijn met verschillende ploegen onze krachten bundelen, misschien moeten we nog een jaartje wachten."