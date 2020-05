Ibrahimovic paradeert met nieuwe bolide, maar dat blijft niet zonder gevolgen

Zlatan Ibrahimovic brengt de lockdown door in eigen land, waar hij weer even meetrainde met Hammarby. En ook zonder voetbal doet de Zweedse spits van zich spreken.

De 38-jarige Ibrahimovic was de voorbije week te vinden in de Zweedse hoofdstad, Stockholm. Daar paradeerde Ibrahimovic met zijn nieuwste aanwinst, een Ferrari Monza SP 2. Maar dat ritje bleef niet zonder gevolgen.

De bolide, die zo'n 1,3 miljoen euro kost, stond namelijk niet meer geregistreerd in Zweden en dus werd Ibrahimovic op de vingers getikt. De overheidsinstelling Transportstyrelsen liet al weten dat Ibrahimovic zich aan een boete kan verwachten.

"De wagen van Ibrahimovic is al sinds 30 maart niet meer geregistreerd. Het enige ritje dat hij had mogen maken, was de snelste richting de dichstbijzijnde inspectie."