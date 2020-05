Victor Osimhen en onderhandelingscapaciteiten van Bayat kunnen Charleroi nog 15 miljoen euro opleveren

Vorig jaar was Victor Osimhen nog met Charleroi actief in play-off 2 en straks wordt de Nigeriaanse spits mogelijk een van de duurste zomertransfers. Dat hopen ze bij de Carolo's alvast.

De geruchten rond een transfer van Victor Osimhen klinken steeds luider. De aanvaller van Lillle OSC geniet belangstelling van Tottenham Hotspur. Bovendien zou hij wel eens het prestigeproject van de nieuwe eigenaars van Newcastle United kunnen worden.

Volgens la Dernière Heure zou een zomertransfer van Osimhen de kas van Charleroi flink kunnen spijzen. De krant meldt dat Mehdi Bayat tijdens de onderhandelingen met LOSC een doorverkooppercentage van 20% op de Nigeriaanse spits heeft kunnen afdingen.

Totale winst van 23,5 miljoen

Als hij voor Lille het bedrag oplevert dat in de wildste geruchten (85 miljoen euro) ter sprake komt, dan is Charleroi bij een transfer 15 miljoen euro rijker. Vorige zomer kochten de Carolo's de spits voor 3,5 miljoen euro over van Wolfsburg om hem meteen aan LOSC door te verkopen voor 12 miljoen euro.