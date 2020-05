"Ligue 1 te vroeg stopgezet" volgens UEFA-voorzitter Ceferin

UEFA-voorzitter Ceferin gaat nog altijd niet akkoord met de definitieve stopzetting van de Ligue 1. "Het was te voorbarig", reageert hij.

De Franse competitie was de eerste grote Europese competiie die definitief werd stopgezet eind april. In Duitsland gaan ze dit weekend al hervatten en in Italië, Spanje en Engeland zijn ze op zoek naar een nieuwe datum om te hervatten. Daarom vindt Ceferin dat het geen goede beslissing was om de Ligue 1 stop te zetten. "Mijn persoonlijke mening is dat het te vroeg gebeurd is", reageert Ceferin bij Beln Sport.

De UEFA gaf eerder al de richtlijn om indien mogelijk na te denken over een heropstart van de competitie en noemt de Bundesliga "een lichtend voorbeeld van hoe het moet". Enkel indien de overheid anders beslist of een heropstart zware financiële gevolgen zou hebben, mocht een definitieve stopzetting overwogen worden.

Franse ploegen schieten zichzelf in de voet

Ook op het Europese zal de stopzetting van de competitie geen goed nieuws zijn denkt Ceferin. "Ik betwijfel of het voor PSG en Lyon een goede zaak is om zolang stil te liggen en dan Champions League te moeten spelen", aldus de UEFA-voorzitter.

In de discussie rond de verdeling van de Europese tickets, moeit de UEFA zich niet. "Die gevolgen zijn voor de Ligue 1 en de Franse autoriteiten."