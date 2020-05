Vandenbempt werd niet warm van voetbal zonder publiek: "Ik heb het geen vijf minuten volgehouden"

Zoals zovelen was ook Peter Vandenbempt dit weekend aandachtig toeschouwer bij de heropstart van de Bundesliga. Maar echt warm werd de analist er niet van.

"Ik keek er wel naar uit, om eindelijk terug voetbal te zien. ik ging dan ook op tijd voor het scherm plaatsnemen, al vraag ik me nu nog steeds af waarom. Alles wat ik op voorhand al dacht werd dan ook bevestigd. De wedstrijd op zich was wel oke, maar ik heb het geen vijf minuten volgehouden", gaf Vandenbempt aan over de wedstrijd tussen Dortmund en Schalke.

"Het was alsof ik naar een stilleven aan het staren was, dat houd je ook geen vijf minuten vol. Na 20 minuten heb ik Gert Verheyen gebeld en die was zelfs al in slaap gevallen."

Dortmund won de wedstrijd dan wel overtuigend met 4-0, het moest dat wel doen zonder hun Gelbe Wand. "Voetbal is een sport vol passie, emotie, lawaai, afkeurend gejoel, gejuich, pieken en dalen. Dat was er nu allemaal niet. Als dit het nieuwe voetbal is, dan pas ik."

Nochtans ligt de oplossing voor de hand volgens Vandenbempt. "Elke club heeft toch een geluidsinstallatie? Doe daar iets mee. Zo lijkt het toch op zijn minst levendig. Voetbal kan niet zonder fans. Een wielerwedstrijd valt of staat niet met publiek, voetbal doet dat wel."