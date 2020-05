Lukebakio moet nog wennen aan de nieuwe regels: "Ik voel me niet vrij"

Dodi Lukebakio en Hertha Berlijn zijn eindelijk weer aan het voetballen geslagen, maar met alle nieuwe regels is het toch nog even aanpassen voor de aanvaller.

Lukebakio en Boyata wonnen meteen overtuigend met 3-0 op het veld van Hoffenheim en dus is de Belg tevreden dat hij terug op het veld staat. Al moet hij toch nog wat wennen. Met de heropstart van de Bundesliga kwamen ook heel wat nieuwe regels en die zijn niet altijd even gemakkelijk om te volgen.

"Het is raar om te voetballen en een doelpunt te maken, want je denkt niet meteen aan die regels. Je moet tegen jezelf zeggen 'ah nee, ik mag dit niet vieren met mijn ploeggenoten'. Het is aanpassen, maar het gaat allemaal wel snel."

Ook naast het veld zijn er heel wat aanpassingen gebeurt. "Het is wel wat bijzonder, zo met de mondmaskers en de social distancing. Alles voelt anders. Ik voel me niet vrij. Je moet op alle vlakken oppassen en voorzichtig zijn."