EK 2021 zal ook in deze stad plaatsvinden

De Roemeense Minister van Sport heeft laten weten dat er in Boekarest nog steeds wedstrijden zullen plaatsvinden volgend jaar, wanneer het EK er zal doorgaan.

Door Covid-19 zagen we het EK uitgesteld worden naar 2021. Het is voor vele steden nog maar de vraag of ze volgende zomer in staat zullen zijn om zo veel buitenlanders te ontvangen voor de EK-wedstrijden.

De Minister van Sport in Roemenië verzekerde alvast dat Boekarest ook in 2021 ploegen en supporters zal ontvangen. In Boekarest staan vier wedstrijden gepland, waaronder een wedstrijd van de 16e finales.

Dat is goed nieuws voor de supporters. Voorlopig zijn Rome en Bilbao nog twee twijfelgevallen. De twee steden liggen in landen die enorm getroffen zijn door het virus en hebben nog niet bevestigd dat ze in 2021 toegankelijk zullen zijn voor wedstrijden.