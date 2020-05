'Club Brugge heeft nog steeds een streepje voor bij Gaich en kent nu ook het nieuwe prijskaartje van de aanvaller'

Club Brugge was in januari van plan om héél ver te gaan om Adolfo Gaich naar West-Vlaanderen te halen. Vincent Mannaert wil deze zomer een nieuwe poging wagen. Het prijskaartje is alleszins gekend.

Club Brugge was in januari bereid om zeventien miljoen euro op tafel te gooien voor negentig procent van de transferrechten van Adolfo Gaich. Dat kan je HIER nog eens nalezen. San Lorenzo zit door de coronacrisis echter in geldnood en bood de aanvaller inmiddels al aan bij onder meer AS Monaco, PSG en Olympique Marseille. Maar ook Club Brugge wil zich terug mengen. Streepje voor Het prijskaartje van Gaich is inmiddels gezakt tot veertien miljoen euro. Bovendien heeft blauw-zwart een streepje voor. De aanvaller had in januari immers al een persoonlijk akkoord op zak.