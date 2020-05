Engels international heeft er genoeg van: "We worden behandeld als labratten"

Danny Rose is geen voorstander van 'Project Restart' en de Engels international heeft ook al meermaals zijn ongenoegen geuit. De linksback heeft er ondertussen genoeg van en haalt zwaar uit naar de Premier League.

Engeland wordt nog steeds zwaar getroffen door het virus en dus vindt Rose het niet het moment om weer aan voetballen te denken. "We zouden pas terug mogen voetballen zodra er een sterke daling is in het aantal besmettingen en doden."

De 29-voudig international van Engeland is misnoegd om de aanpak van de Premier League. "Zolang het virus doden eist, is het niet het moment om te experimenteren. We zijn geen proefkonijnen of labratten."

"Ik zet mijn gezondheid op het spel om andere mensen te entertainen. Is dat het waard, Om eerlijk te zijn is dat niet iets waar ik bij betrokken wil zijn."

Danny Rose is niet de enige die sceptisch is over de heropstart van de Premier League. Eerder kon u HIER al lezen dat Troy Deeney ook niet zal terugkeren zolang er geen vaccin is.