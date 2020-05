Virton stortte zichzelf in een ongeluk: "Onwaarschijnlijk dat ze niet capabel waren om een goed licentiedossier in te dienen"

Excelsior Virton legt zich niet neer bij de beslissingen van de Licentiecommissie en het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS). Ze riskeren na een uitstekend seizoen in eerste klasse B terug af te zakken.

Virton was nieuw in de Proximus League, maar heeft wel indruk gemaakt. Onder meer door als tweede te eindigen in het algemene klassement. Toch riskeert de club door licentieperikelen terug te zakken naar de tweede amateurklasse. Sébastien Grandjean volgt de situatie van zijn ex-club op de voet.

"Wat een puinhoop, die je toch enigszins had zien aankomen", vertrouwde hij ons toe. "Sinds ik er vertrokken ben (20 maart 2019, nvdr.) zijn ze recht op een muur gebotst. Er zit geen enkele sportieve en financiële lijn in de club. Flavio Becca is met iedereen die de club graag ziet in conflict gegaan en zij zijn vertrokken. Het zijn nochtans zij die de sleutels in handen hebben om Virton te redden, want zij zijn het DNA van de club. Zij hebben groen bloed. Het is een regelrechtte ramp met menselijke slachtoffers, om van de jeugd nog maar te zwijgen", legde hij uit.

Virton is dus veroordeeld tot tweede amateurklasse. "Beschamend om daar terecht te komen als je zoveel middelen hebt. Het is onwaarschijnlijk dat men niet capabel was om een goed licentiedossier in te dienen. Incompetentie en grootspraak, dat is het."

"Men wist al van in het begin van het seizoen dat ze een dossier moesten voorbereiden. Er zijn nu eenmaal regels die gerespecteerd moeten worden. Het doel van Virton was om naar 1A te promoveren en de degens te kruisen met Club Brugge, Standard en Anderlecht. Triest dat het zover is kunnen komen", besluit Grandjean.