Union komt wel met heel opvallende aanbieding voor hun abonnees

Union heeft voor hun abonnees wel iets heel speciaal gedaan. De club bracht een bier op de markt, dat alleen verkrijgbaar zal zijn voor abonnees.

Clubs komen dezer dagen met verschillende initiatieven om hun fans wat terug te geven voor de gemiste matchen van het voorbije seizoen. Bij Union zullen ze dat doen in de vorm van een alcoholische consumptie.

En niet zomaar een consumptie, de abonnees mogen proeven van het eigen clubbier "Cuvée Saint-Gilloise". Het bier werd gemaakt in samenwerking met de brouwerij Cantillon. "Om u het beste van Brussel te geven", klinkt het bij de club.

Om een van de 300 magnum-flessen van 1,5 liter te bemachtigen moet er wel aan enkele voorwaarden voldaan worden. De voorverkoop start op 19 mei.

De voorwaarden gelden als volgt:

- Het is alleen voor abonnees van het seizoen 2019-2020

- Maximaal 1 fles per abonnee

- First come, first served

- De flessen worden opgehaald in de fanshop, waar de club zich kan houden aan strikte veiligheidsmaatregelen