Ploegmaat Kabasele begrijpt niets van positieve test: "Amper buiten geweest en ik blonk zelfs uit"

Adrian Mariappa is de speler van Watford die positief testte op het coronavirus. De 33-jarige verdediger van Watford heeft geen idee waar hij het virus heeft opgelopen en had totaal geen klachten.

"Sinds het moment dat ik het hoorde denk ik al na over waar ik het moeten hebben opgelopen. Het was een grote verrassing, want ik ben amper buiten geweest", zegt hij in The Telegraph. "Ik deed alleen wat oefeningen en maakte af en toe een wandeling met de kinderen', aldus de 33-jarige Jamaicaan."

Hij heeft geen enkele maatregel overgeslagen, zegt hij. "Ik leef erg rustig en ben niet van de feestjes of uitgaan. Misschien had ik de resultaten beter begrepen als ik ook symptomen had gehad. Maar ik voel me fitter dan ooit, want ik heb hard getraind en had niet het idee dat ik moeite had met ademen."

"Alles is voortdurend gemeten door de club en als het gaat om afstanden en dergelijke blonk ik juist uit. Het is eng dat je je uitstekend voelt, amper buiten bent geweest en dan toch het virus hebt. Als ik niet was getest, was ik gewoon verdergegaan alsof er met mij niets aan de hand was. Dat is toch een rare gedachte."