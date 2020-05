Bornauw countert kritiek op Bundesliga: "Slaapmatch? Het verschil is dat je nu niet bij elke doelkans duizenden mensen hoort opveren"

in Duitsland staat dit weekend alweer de tweede speeldag in het post-corona tijdperk op het programma. Sebastiaan Bornauw is een gelukkig man en is het niet eens met de vele kritiek die kwam op het niveau van enkele wedstrijden in de Bundesliga vorig weekend.

De spankracht en ritme die de Bundesliga zo typeerden voor de stopzetting van de competitie, lijkt immers voor een stuk verdwenen: "Op tv lijkt de intensiteit misschien minder, maar als je op het veld staat, is de inspanning hetzelfde", zegt de ex-Mauve bij Sporza. "Het verschil is dat je nu niet bij elke doelkans duizenden mensen hoort opveren. En zo denk je dat het een slaapmatch is. We hebben natuurlijk wel een tijd stilgelegen, maar de snelheid van het voetbal lag al meteen redelijk hoog." Liefhebber pur sang De blonde verdediger is dan ook een rasechte liefhebber van het spelletje: "Ik speelde vroeger met evenveel plezier voor 50 man. De basis is hetzelfde gebleven. Zondag spelen we een derby (tegen Düsseldorf, red) en natuurlijk zal dat speciaal zijn zonder fans, maar ik denk dat het even intens wordt."