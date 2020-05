🎥 Twaalfde assist voor Thorgan Hazard in de Bundesliga is een feit

Borussia Dortmund doet het dit seizoen uitstekend op offensief vlak en Thorgan Hazard heeft daar voorlopig al een grote rol in gespeeld. Zo was hij ook deze middag al goed voor een assist in de wedstrijd tegen Wolfsburg.

Thorgan Hazard is sinds de heropstart in vorm in de Bundesliga. Vorig weekend was hij al belangrijk tegen Schalke 04, maar ook deze middag gaf hij al een assist. Het was Raphaël Guerreiro die de netten deed trillen.

Na een mooie actie aan de rechterkant, bediende Hazard de Portugees perfect. Het was het derde doelpunt in twee wedstrijden voor de Raphaël Guerreiro. Opvallend, want Guerreiro speelt als een wingback. Voor Thorgan Hazard was het de 12e assist dit seizoen in de Bundesliga.