Ligt de weg naar Chelsea open voor Philippe Coutinho? "Aankoopoptie niet gelicht"

Het seizoen is nog niet ten einde in de Bundesliga, maar één ding is al zeker: Philippe Coutinho zal volgend seizoen niet bij Bayern München. De aankoopoptie is niet gelicht. Daardoor ligt de weg naar Chelsea open voor de Braziliaan.

Coutinho speelde dit seizoen op huurbasis bij Bayern München, maar de Braziliaan speelde wisselvallig. De Duitse club heeft daarom besloten om de aankoopoptie van de creatieve middenvelder niet te lichten. Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van Bayern München, bevestigde het nieuws bij Der Spiegel. "We hebben de optie niet gelicht en 120 miljoen euro betalen voor een speler gaat nu niet", aldus de voorzitter. Chelsea Ook bij FC Barcelona lijken ze Coutinho niet meer nodig te hebben en daarom zou Chelsea wel eens de nieuwe club kunnen worden van de middenvelder. De Engelse club heeft al enkele maanden interesse in de Braziliaan.