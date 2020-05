Tragisch nieuws: Ex-speler Anderlecht en AA Gent dood teruggevonden

Miljan Mrdakovic, die opgeleid werd bij Anderlecht en later in ons land uitkwam voor Eendracht Aalst en AA Gent, is op 38-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn woonst. Volgens Servische media wijst alles op zelfmoord.

Miljan Mrdakovic (38) kwam nooit uit voor de hoofdmacht van Anderlecht. In 2002 werd hij verhuurd aan Eendracht Aalst. Hij vertrok daarna naar OFK Belgrado in zijn thuisland. In het seizoen 2003-2004 keerde hij terug naar België. Bij AA Gent deed hij het zeker niet slecht met vijf doelpunten. Na omzwervingen in onder meer Cyprus, China, Singapore en Griekenland Hing Mrdakovic in 2017 zijn schoenen definitief aan de haak. Het levenloze lichaam van Mrdakovic werd aangetroffen in zijn woonst in de Servische hoofdstad. Alles wijst op een wanhoopsdaad, aldus de Servische media. TUŽNO I POTRESNO Miljan Mrdaković tragično preminuo u Beogradu https://t.co/pfMPoqISWE — Meridianbet (@meridianbet) May 23, 2020