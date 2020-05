Verrassende niet-selectie voor Romelu Lukaku: "Het is maar een spel"

FIFA 20 maakt elke week een "Team Of The Season" bekend van de grote Europese competitie. Gisteren was het de beurt aan de Serie A. Opvallend: Lautaro Martinez is geselecteerd, maar Romelu Lukaku is er niet in terug te vinden.

FIFA 20, het wereldberoemde voetbalspelletje, maakte gisteren haar "Team Of The Season" bekend van de Serie A. Met Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez, Josip Ilicic en Ciro Immobile zijn er enkele sterke aanvallers terug vinden, maar toch is er één opvallende afwezige.



Zo werd Romelu Lukaku niet geselecteerd. Een fan vroeg tijdens een Q&A op Twitter dan ook aan Lukaku of hij het jammer vond, maar het maakte niet veel uit voor de Rode Duivel. "Het is omdat ik ze al jaren aan het uitdagen ben. Fuck it, het is maar een spel."

Opvallend: ook Dries Mertens zit niet in de selectie, terwijl zijn ploegmaat Insigne wel geselecteerd is.

The chase for the Scudetto is heating up! 🔥 Until its return, we celebrate the Serie A Team of the Season So Far 👊🇮🇹 #TOTSSF #FUT20 pic.twitter.com/6fOjV7NJmQ — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 22, 2020